El triángulo de Venezuela

La opinión pública internacional debe acompañar este proceso de transición a la democracia y destacar sus avances así como sus eventuales retrocesos.

Hoy 05:11

Por Diego Guelar (*), en diario Clarín

Hay tres facetas para analizar lo que está pasando en Venezuela...

1) la detención de Maduro. El episodio es, indudablemente irregular y opuesto a las normas del derecho internacional vigente….pero era imprescindible para desatar un proceso virtuoso de apertura política.



El régimen chavista tenía -y todavía tiene- un control absoluto de las Fuerzas Armadas, las de seguridad, la Justicia y, encima, entrenados grupos para-policiales de intimidación, represión y tortura de cualquiera que ose desafiarlos (aceitado tras 26 años de dictadura, con total control de los medios de comunicación).

2) La cuestión del petróleo: quién puede dudar de la centralidad que tienen el petróleo, el gas, las tierras raras y otros recursos naturales que Venezuela posee en cantidad.

Esto está fuera de toda duda. No es una cuestión ideológica. Por izquierda o por derecha, estos recursos son fundamentales para todo las las partes involucradas. Hasta el sábado 3/1/2026, el control lo tenían los chinos y los rusos. No existía la soberanía venezolana….era una banda de delincuentes que lucraban a su sólo beneficio, mientras expulsaban a 9 millones de conciudadanos y hambreaban al 80% de su pueblo.

3) la más importante, la tercer cara del triángulo, todavía no comenzó: el cronograma de la apertura política y la normalización de las instituciones democráticas.

El primer e ineludible paso, es la liberación de los presos políticos, que ha comenzado este jueves 8, que tiene dos valores convergentes: a) la cuestión humanitaria de devolver 1.000 detenidos sin causa al seno de sus familias y b) la señal que indica que no se reproducirá este mecanismos de amordazar a una sociedad que sigue viviendo con el mismo -o más - miedo que la semana pasada.

A eso hay que agregarle una cantidad de medidas que comiencen a liberar las atadas manos de millones de venezolanos -derogar las leyes represivas, reimplantar la libertad de prensa, devolver los pasaportes de los exiliados que han sido privados de su ciudadanía , un cronograma de elecciones libres y las garantías para que así sean-. Sin estos pasos, no podemos afirmar que la transición ha comenzado.

Es esta tercera fase la que debe concentrar la atención de quienes hoy negocian esa transición -el gobierno norteamericano y los encargados residuales de seguir administrando el aparato estatal venezolano.

Las fuerzas democráticas -y los líderes que las representan, empezando por María Corina Machado- empezarán a tallar en la medida que este último capítulo crezca en volumen y densidad.

La opinión pública internacional debe acompañar este proceso y destacar sus avances así como sus eventuales retrocesos. El tiempo de esta transición, será fijado por una serie de eventos que se irán produciendo, siendo el motor principal la participación del pueblo venezolano, que ha escrito muchas páginas gloriosas de resistencia a la vergonzosa dictadura de las últimas tres décadas. “Let it be” -déjalo ser- como el título del famoso tema de Los Beatles…. tengamos confianza en la fuerza de la ciudadanía…solo sepamos estimular que se ponga en marcha.

(*) ex embajador en los EE.UU.