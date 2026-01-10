Un ministro de San Luis salvó a dos turistas que habían quedado atrapadas en un arroyo desbordado

Juan Álvarez Pinto, a cargo de la cartera de Turismo, advirtió la emergencia mientras recorría la zona en bicicleta. Una de las mujeres tenía una pierna atrapada entre las rocas.

El agua bajaba cada vez con más fuerza y el cielo anunciaba lo peor. En cuestión de minutos, la tranquilidad del arroyo de Los Molles en San Luis se transformó en una escena de tensión y miedo. Dos mujeres habían quedado atrapadas en medio del cauce, sorprendidas por una crecida repentina, sin poder avanzar ni retroceder.

En ese contexto, una imagen inesperada comenzó a circular en las redes sociales y se volvió viral: el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, se metía en el arroyo en plena correntada para colaborar en el rescate de las turistas.

El dramático episodio ocurrió este viernes en el Complejo El Talar, cuando un grupo de visitantes fue sorprendido por el aumento súbito del caudal, provocado por lluvias intensas en lo alto de las sierras. Una de las mujeres tenía una pierna trabada entre las piedras, empujada por la presión del agua, y se encontraba en estado de shock.

El temor crecía a medida que se oscurecía el cielo: desde la sierra se acercaban nuevas nubes y existía el riesgo de que la crecida aumentara aún más.

Álvarez Pinto llegó al lugar de manera circunstancial. Estaba practicando ciclismo en la zona cuando advirtió la situación. Sin dudarlo, y con casco y vestimenta deportiva, se introdujo en el arroyo para tranquilizar a las mujeres y ayudarlas a desplazarse hacia un sector de menor profundidad.

Las imágenes difundidas muestran al funcionario, que pasó de ciclista a rescatista en cuestión de segundos, avanzando con cuidado en medio de la corriente, explicando por dónde moverse y evitando que la fuerza del agua las arrastrara. Finalmente, las turistas lograron salir del cauce sin lesiones.

En diálogo con FM La Bomba, el ministro relató cómo se desarrolló el rescate. "Había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo", contó.

"Cuando llegamos, la crecida había sorprendido a algunos turistas. Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo", explicó.

Según detalló, una de las mujeres tenía una pierna atrapada entre las piedras. "Por suerte se tranquilizó, pudo liberarse y seguimos hasta una parte donde se sentaron a descansar. Después salimos, aunque el peligro seguía porque llovía cada vez más", agregó.

El ministro también advirtió que en el camping estaba izada la bandera roja, pero que algunos turistas ingresaron igual al cauce. "Tomé esa decisión, no sé si está bien o mal, pero eran personas mayores, estaban asustadas, y las ayudé a salir. La corriente se las iba a llevar", sostuvo.

"No eran turistas locales. Había más de 50 personas porque eran varias excursiones. Del otro lado del arroyo quedó otra persona, que fue rescatada por los bomberos. Después la crecida fue mayor, pero por suerte salió todo bien", completó el ministro que lleva menos de un mes en el cargo y se desempeñaba como intendente de la Villa de Merlo.

El Complejo El Talar es un destino turístico popular ubicado en la localidad de Los Molles, al pie de la Sierra de los Comechingones, en la provincia de San Luis. Ofrece una amplia gama de servicios tanto para quienes desean pasar el día como para acampar.

Tras el episodio, los Bomberos Voluntarios de la zona difundieron un comunicado para reforzar la importancia de la prevención ante crecidas repentinas en arroyos y balnearios serranos.

Señalaron que, aunque en el valle o en las zonas recreativas pueda haber buen tiempo, las lluvias intensas en la sierra pueden generar aumentos súbitos del caudal. La aparición de cascadas o escurrimientos en las laderas de los cerros es una de las primeras señales de alerta.

También recomendaron observar el color del agua: cuando deja de ser cristalina y comienza a arrastrar espuma, ramas o sedimentos, la crecida es inminente y se debe salir del cauce de inmediato. Otro indicio es el sonido del entorno: un ruido profundo y constante, similar a un trueno, suele anticipar la llegada de la cabeza de la creciente.

Finalmente, advirtieron que estos fenómenos pueden desarrollarse en pocos minutos y elevar el nivel del agua de manera peligrosa, por lo que insistieron en respetar las indicaciones y la señalización en zonas de riesgo.