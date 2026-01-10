Alivio en Chaco: las fuertes lluvias redujeron el riesgo de incendios forestales

Las precipitaciones de los últimos días redujeron las altas temperaturas y aportaron una humedad clave en una región que se encontraba en alerta por el calor sofocante.

Las lluvias que se registraron desde las primeras horas del viernes en la región de El Impenetrable trajeron un alivio significativo a la zona, reduciendo considerablemente el riesgo de incendios forestales que habían generado preocupación en los últimos días.

Según informes parciales, el milimetraje de lluvia fue variable en diferentes puntos de la región, pero el cambio de temperatura y la humedad aportada por las precipitaciones han sido suficientes para atenuar el sofocante calor que se había registrado durante la semana, con temperaturas que promediaban los 40 grados.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, la situación había generado un alerta por riesgo de incendios en El Impenetrable, una región particularmente vulnerable debido a la gran masa de bosque nativo que alberga. Sin embargo, con las lluvias, las autoridades esperan que el riesgo de incendios se reduzca significativamente.

Los pobladores destacaron que es un alivio para toda la región que les permitió cargar reservorios de agua para sus animales. Además, las lluvias no solo ayudan a prevenir incendios, sino que también traen un respiro a los calores extremos que se vienen registrando en la región. A pesar del alivio, las autoridades siguen recomendando responsabilidad en el manejo de elementos que pueden ocasionar incendios, como cigarrillos, fogatas y otros demás inflamables. Es importante que la población siga siendo consciente del riesgo y tome medidas para prevenir cualquier incidente.

La región de El Impenetrable es conocida por su rica biodiversidad y su importancia ecológica, por lo que la prevención de incendios es crucial para proteger el medio ambiente y las comunidades locales.

Durante la época de verano, la combinación de altas temperaturas y las insuficientes lluvias generan un microclima propicio para los focos de incendio.

Si bien durante los primeros días de este año se produjeron importantes precipitaciones en varias zonas, distintos organismos vienen alertando respecto a la importancia de extremar los cuidados para evitar incendios.

Durante la jornada del viernes se produjeron precipitaciones en gran parte del departamento de General Güemes, con registros de hasta 90 milímetros. En Castelli, hasta el mediodía se registraron 75 milímetros, mientras que en Miraflores la lluvia alcanzaba los 65 milímetros.