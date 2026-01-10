Horror en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La policía encontró los cuerpos de Agustina Cardozo López y su hijo Dominic tras una denuncia de familiares. El sospechoso fue detenido y acusado de doble homicidio agravado mientras continúan las pericias para esclarecer el crimen.

Un hombre fue detenido acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza.

La policía encontró los cuerpos de las víctimas tras recibir una denuncia de la familia de la joven porque no podía comunicarse con ella.

Los familiares de la víctima, identificada como Agustina Cardozo López, encendieron sus alarmas el jueves, al no poder comunicarse con ella.

Según relataron, la pareja de la joven los atendía desde adentro de la casa pero se negaba a que tuvieran cualquier contacto con ella.

Al recibir la denuncia, los efectivos fueron a la casa ubicada en Matienzo al 5500 y realizaron un allanamiento de urgencia, aprobado tras la intervención de la fiscalía especializada en violencia de género, según precisó el portal Inforbano.

Cuando entraron se encontraron con el peor escenario: Agustina y de su bebé Dominic, estaban muertos. Los cuerpos de ambos presentaban heridas cortantes.

Mientras que la pareja y papá de las víctimas ya no estaba en el lugar, se había fugado al advertir la presencia policial.

Personal médico de emergencias llegó a la casa en una ambulancia y constató la muerte de las víctimas. En la escena trabajó personal especializado que realizó las pericias correspondientes.

Los investigadores trabajaron en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y lograron detener al principal sospechoso horas después del hallazgo. Fue imputado por el delito de doble homicidio agravado.

Ahora, se espera el resultado de las pericias forenses para determinar las circunstancias en las que murieron madre e hijo. La causa quedó en manos de las fiscalías especializadas en homicidios y violencia de género.