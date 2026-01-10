Atento Central Argentino: el impresionante récord de Comercio en el Raúl Adolfo Seijas

El Tripero llega respaldado por una racha como local que impone respeto.

A un día del duelo entre Comercio Central Unidos y Central Argentino por la vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, el Raúl Adolfo Seijas aparece como una verdadera fortaleza para el conjunto de Valoy. El partido se jugará este domingo 11 de enero desde las 17, y el Tripero llega respaldado por una racha como local que impone respeto: más de un año sin conocer la derrota en su cancha.

La última vez que Comercio perdió en el Seijas fue el 29 de junio de 2024, cuando cayó 2 a 0 ante Yanda por la fecha 7 de la Liga Santiagueña (zona Capital). Desde entonces, el equipo encadenó un récord de 16 victorias y 6 empates como local, atravesando torneos, fases finales y competencias regionales, y transformando su estadio en uno de los escenarios más difíciles de la provincia.

Durante el 2025, Comercio fue protagonista absoluto. Se consagró campeón invicto del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña, con una campaña impecable: 12 partidos, 8 triunfos, 4 empates, 17 goles a favor y solo 4 en contra. Además, cerró el año con la consagración en una final vibrante ante Sportivo Fernández, que se definió por penales en el Raúl Adolfo Seijas. Si sumamos el Apertura, Clausura y Regional Comercio encadenó en el 2025: 14 victorias y 4 empates en el año como local.

En el actual Torneo Regional 2025/26, el Tripero también mostró solidez, superando la fase de grupos, la segunda y la tercera ronda, y llegando a esta cuarta fase con chances intactas pese a haber caído 1-0 en la ida como visitante ante Central Argentino. En su estadio ya derrotó esta temporada a rivales directos y vuelve a apoyarse en su fortaleza como local para buscar la remontada.

El historial reciente también juega a favor de Comercio: en sus últimos dos partidos como local frente a Central Argentino ganó 2-0 el 31 de agosto de 2025 y 2-0 el 29 de julio de 2024. Números que alimentan la ilusión del Tripero y que obligan a Central Argentino a ir por la hazaña en una cancha donde casi nadie logra llevarse algo.

El escenario está planteado: una serie abierta, un local invicto desde hace más de un año y un visitante que necesita romper una racha que parece inquebrantable. El Raúl Adolfo Seijas volverá a ser juez de una tarde que promete tensión, clima de final y mucho en juego.