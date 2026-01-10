Ingresar
Mitre abre una nueva filial en la provincia: llega la Escuela de Fútbol al complejo Ciudad del Niño

La Filial Mitre continúa expandiendo su proyecto formativo y desembarca en el complejo Ciudad del Niño para chicos y chicas de 4 a 12 años, con metodología y estructura oficial del club.

Hoy 14:27

La Filial Mitre Escuela de Fútbol Formativa llega al sur de la ciudad y abre una nueva sede en el complejo Ciudad del Niño, ubicado en Avenida Solís y Domingo Palacios. El proyecto estará destinado a niños y niñas de 4 a 12 años y funcionará bajo la estructura y metodología oficial de enseñanza del club.

La iniciativa busca seguir ampliando el alcance del trabajo formativo de Mitre, priorizando no solo el aprendizaje futbolístico sino también la formación integral de los chicos, con un enfoque pedagógico, recreativo y deportivo adaptado a cada edad.

La actividad comenzará durante el mes de enero, y en los próximos días se estará informando la fecha exacta de inicio, junto con los horarios y detalles de inscripción.

Desde la organización remarcaron que la escuela contará con profesores capacitados, planificación por categorías y un entorno pensado para que los chicos puedan aprender, divertirse y crecer a través del deporte, consolidando el modelo formativo que caracteriza a la institución.

