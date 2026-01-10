Ingresar
Detienen en Corrientes a un venezolano investigado por presuntos vínculos terroristas

La Prefectura Naval lo arrestó en Ituzaingó tras un control y un cruce de datos internacionales que lo vincularon con la organización criminal.

Hoy 17:26
Venezolano detenido

La Prefectura Naval Argentina detuvo en Ituzaingó, Corrientes, a un ciudadano venezolano que es investigado por presuntos lazos con el Tren de Aragua, una organización criminal de alcance transnacional con actividad en varios países de la región.

Según la investigación, el hombre habría ingresado al país de manera irregular por Salta. Durante un control de identificación realizado en la zona, declaró haber recorrido varios países antes de llegar a la Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y manifestó su intención de viajar a Paraguay.

Sin embargo, el cruce de información con bases de datos internacionales proporcionadas por agencias de seguridad extranjeras permitió a la Justicia vincularlo con la estructura delictiva del Tren de Aragua. Ante estos indicios, y cuando se disponía a abordar un colectivo con destino a Posadas, se dispuso su detención preventiva.

La medida, que se extendió durante ocho horas, fue ordenada por la fiscal Tamara Ahumada Pourcel, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

El caso continúa bajo análisis para determinar el alcance de las presuntas conexiones del detenido con la organización criminal.

