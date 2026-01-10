Mariana Nannis vuelve al amor: un hombre misterioso la acompaña en Marbella

Según los rumores, la mediática estaría de novia con un hombre muy diferente al perfil glamoroso que suelen asociarla.

Hoy 19:06

Mariana Nannis fue en las últimas horas por un presunto romance que trascendió en medio de sus conflictos familiares y judiciales.

El periodista Guido Záffora fue quien amplió los detalles en el ciclo DDM (América), donde aseguró que los datos surgieron de personas cercanas al entorno de la exbotinera. Según explicó, la historia se aleja bastante de la imagen glamorosa que durante años ella creó frente a los medios.

De acuerdo con el panelista, no se trataría de un millonario ni de un banquero suizo, como sugirió Yanina Latorre anteriormente, sino de alguien con un perfil mucho más bajo. Ese contraste sería, justamente, uno de los aspectos más llamativos del supuesto vínculo.

En todo caso, Guido indicó que la relación no sería reciente. “Es un hombre de Venezuela que habría conocido en Marbella, tiene un vínculo hace mucho tiempo. Esta persona fue quien la rescató. Labura, no me dicen que la mantiene, pero casi”, detalló al aire.

Por ahora, la madre de Alex y Charlotte Caniggia no confirmó ni desmintió esta versión. Fiel a su estilo, su mejor respuesta fue llamarse al silencio.