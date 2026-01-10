Amicucci tras revertir el mal momento de Inde: “Empezamos a construir una localía fuerte”

El pivote actual jugador con mayor valoración de la Liga Argentina, analizó el presente del equipo, explicó el cambio de rumbo tras un mal arranque y remarcó la importancia de hacerse fuertes en casa para escalar en la tabla.

Hoy 20:04

Después de un inicio de temporada irregular, Independiente BBC logró enderezar el rumbo y encadenó cinco victorias consecutivas, lo que le permitió meterse por primera vez en récord positivo. Uno de los referentes del equipo, Amicucci, hizo un balance del momento del equipo y explicó qué cambió para empezar a ganar.

"Estoy contento por estos últimos seis o siete partidos, de los cuales ganamos cinco seguidos. Así que bueno, tenemos que seguir por esta senda, por este camino. Creo que los cambios en el plantel, por más que muchas veces uno no lo desea y quiere mantener a los jugadores que se deciden desde el comienzo, a veces es necesario acomodar las piezas y encarrilarnos para para lo que todos queremos, que era estar lo más arriba posible y ser protagonista de este torneo. Es la primera vez que estamos en récord positivo, no fue un buen inicio de temporada. Las lesiones en la pretemporada nos perjudicaron y por ende el funcionamiento de un equipo no se pudo dar del todo bien. También el hecho de no conocernos y agarrar esa famosa química durante la pretemporada, que fue lo que nos costó y ahora por suerte pudimos enderezar el barco y estamos en un buen momento", explicó.

¿En qué sentís que hicieron el clic con respecto al juego para empezar a ganar y encalar victorias? ¿Algún punto en específico?

"No, yo creo que empezamos a bajar un poco los noventa puntos que teníamos de promedio en contra, que nos estaba perjudicando. Hemos tenido esa cantidad en contra inclusive acá de local donde eso no se puede se puede permitir y de visitante tampoco, pero bueno, creo que empezamos a defender un poco mejor. La idea de Eric (Rovner) se empezó a plasmar y eso es bueno. Todo lleva su tiempo y por eso siempre digo: El mensaje del entrenador es posible que muchas veces no aparezca, o bien que llegue al principio o al final. Creo que a nosotros nos costó un poco, lo estamos entendiendo, cada uno está aprendiendo el rol que tenía que tener en el equipo y eso es muy positivo. Lo importante es seguir construyendo el equipo, que es lo que queremos. La llegada de Andrés (Lugli) nos benefició, nos dio otra energía. Él es un jugador con mucha experiencia y de una jerarquía importante, así que ojalá que el equipo se siga encontrando y que nos potenciemos individualmente para después trasladarlo a lo colectivo que por suerte se está plasmando dentro de la cancha", manifestó.

Se vienen partidos clave con rivales que están pegados en la tabla de posiciones y ganar es de vital importancia…

"Se nos habían ido varios partidos contra rivales directos jugando de local y pudimos con esos partidos que metimos al final del año en recuperar un poco esos partidos perdidos. Pero bueno, acá tenemos que seguir. Empezamos a construir una localía fuerte, que es lo que queríamos primero y después, obviamente debemos ir a buscar los partidos de visitante que valen doble. Tenemos varios partidos de visitante este mes así que hay que salir lo más airoso posible para después lo que viene, que va a ser cincuenta y cincuenta en cuanto a localías. Lo importante es que el equipo tiene que salir a jugar de la misma manera en cualquier cancha, imponer su juego y la idea del entrenador en la cancha, así que ahora a pensar primero en lo que viene, que es el domingo contra Fusión y después vendrá Amancay, otro partido de local, Suardi también. Son todos partidos importantes donde ya nos vamos acercando a lo que va a ser el 75% de la fase regular y ahí la liga sola se encarga de ponerte a donde perteneces. Espero que escalemos la mayor cantidad de puestos posibles, que es lo que queremos para seguir mejorando y tener más aire para lo que viene. Sabemos que terminar en los primeros puestos te da un descanso necesario para esos partidos en donde vos no jugás y tenés más resto que el otro equipo y más chance de poder trabajar", expresó.

Independiente tendrá una dura parada en La Rioja este fin de semana. Se enfrentará a Fusión Riojana este domingo desde las 21:30 y el lunes lo hará ante Amancay a las 22. Sin dudas, partidos clave en lo que es la lucha por escalar posiciones en la tabla de la Conferencia Norte. Los partidos se podrán ver por la plataforma Básquet Pass.