Comercio y Central Argentino definen la serie en el Raúl Adolfo Seijas

El Tripero recibe al Albo este domingo desde las 17 por la vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional. El Albo llega con ventaja mínima tras el 1-0 en la ida, pero Comercio se aferra a su fortaleza como local para buscar la remontada.

Hoy 07:02

Comercio Central Unidos y Central Argentino se verán las caras este domingo desde las 17 en el estadio Raúl Adolfo Seijas, en el encuentro de vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional 2025/26. La serie está abierta: el Albo se impuso 1 a 0 en la ida disputada en el Osvaldo Juárez y ahora intentará sostener esa ventaja en condición de visitante.

La gran esperanza de Comercio pasa por su condición de local. La última vez que el Tripero perdió en el Seijas fue el 29 de junio de 2024, cuando cayó 2 a 0 ante Yanda por la fecha 7 de la Liga Santiagueña (Zona Capital). Desde entonces, el equipo construyó una racha impactante de 16 victorias y 6 empates en su estadio, atravesando torneos locales, fases finales y competencias regionales, transformando su cancha en una de las más difíciles de la provincia.

Durante el 2025, Comercio fue protagonista absoluto: se consagró campeón invicto del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña con una campaña de 12 partidos, 8 triunfos, 4 empates, 17 goles a favor y solo 4 en contra. Además, cerró el año con el título en una final vibrante ante Sportivo Fernández, que se definió por penales justamente en el Seijas. Sumando Apertura, Clausura y Regional, el Tripero acumuló en 2025 un registro como local de 14 victorias y 4 empates.

En el actual Torneo Regional 2025/26, Comercio también mostró solidez: superó la fase de grupos, la segunda y la tercera ronda, y llegó a esta cuarta fase con chances intactas pese a la derrota 1-0 en la ida como visitante. Ya venció esta temporada a rivales directos en su estadio y vuelve a apoyarse en su fortaleza como local para intentar dar vuelta la historia.

El historial reciente también alimenta la ilusión del Tripero: en sus últimos dos partidos como local ante Central Argentino, ganó 2-0 el 31 de agosto de 2025 y 2-0 el 29 de julio de 2024. Números que obligan al Albo a extremar cuidados en un escenario donde casi nadie logra llevarse algo.

El encuentro se jugará el domingo 11 desde las 17. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero y estará encabezada por Emilio José Maguna como juez principal, con Francisco Maguna Najar y Mario Andrés Marcos como asistentes, y Domingo Rafael Acosta como cuarto árbitro.