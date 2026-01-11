Murió un policía que estaba arrestado acusado de “traición a la patria” en Venezuela

Hasta el momento, no se conocen las circunstancias ni las causas del fallecimiento. Según datos de ONGs, hay más de 800 presos políticos en el país.

Un policía que había sido arrestado en diciembre bajo los cargos de “traición a la patria” murió este sábado bajo custodia estatal en Venezuela, según denunciaron la oposición y organismos de derechos humanos. Esto ocurrió en medio de la espera de excarcelaciones masivas de presos políticos en el país latinoamericano.

“El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026, 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones”, indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.

Otras organizaciones venezolanas de derechos humanos también dieron a conocer la muerte del policía. Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros de Caracas, con más de 20 años de servicio, según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

“Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado”, agregó la organización que defiende los derechos de los presos políticos. También indicó que “se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir”.

El CLIPP agregó: “Hasta este momento, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia. Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”.

El opositor partido Primero Justicia, del encarcelado dirigente Juan Pablo Guanipa, también dio a conocer el deceso y exigió la “libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares”.

“Desde el CLIPP exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que continúan injustamente detenidos. No puede morir nadie más bajo custodia del Estado. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas”, añadieron en el comunicado.