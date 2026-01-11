Videos: Abel Pintos invitó a Orellana Lucca y regaló un momento bien santiagueño en Jesús María

El encuentro se dio en el marco de la segunda noche del Festival de Doma y Folklore y fue parte de una guitarreada entre amigos que emocionó al público.

En una noche cargada de emoción y folklore, Abel Pintos compartió escenario con el dúo santiagueño Orellana Lucca durante la segunda jornada del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El encuentro se produjo sobre el escenario Martín Fierro, donde ambos artistas interpretaron canciones a dúo y regalaron uno de los momentos más celebrados de la noche. Entre los temas compartidos se destacaron Chacarereando y Milagro del Tiempo, obras emblemáticas del repertorio del dúo santiagueño.

La participación de Orellana Lucca formó parte de una verdadera guitarreada entre amigos que Abel Pintos propuso durante su show, generando un clima de cercanía y camaradería que fue ampliamente ovacionado por el público presente.

Además del dúo santiagueño, el cantante invitó a otros artistas a sumarse a la escena: Los Nocheros, Mati Rojas y Daniel Cuevas. De esta manera, consolidó una presentación colectiva que transformó su recital en un fogón musical, atravesado por la emoción y el espíritu del folklore argentino.

La postal de Abel Pintos junto a Orellana Lucca se convirtió así en uno de los momentos destacados de la segunda noche de Jesús María.