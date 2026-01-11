Irán en crisis: miles de detenidos y cientos de muertos durante las protestas

Teherán advierte que responderá con fuerza a cualquier intervención extranjera.

Hoy 17:21

La represión de las protestas en Irán causó al menos 538 muertos y más de 10.000 detenidos, dijeron activistas, mientras Teherán advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas fueron detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos basa en activistas en Irán que verifican la información.

El grupo cree que las víctimas fatales podrían incluso aumentar.

Con internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se volvió más difícil.

Las manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos.

El gobierno iraní no ofreció cifras totales de víctimas. Los manifestantes inundaron este domingo las calles de la capital del país y otras ciudades.

Videos publicados en internet desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, supuestamente mostraron a manifestantes en el barrio de Punak, norte de Teherán. Parecía que las autoridades habían cortado las calles, mientras los manifestantes agitaban sus celulares encendidos. Otros golpeaban objetos de metal mientras estallaban artefactos pirotécnicos.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

Además, afirmó: “Se recibieron reportes de drones de vigilancia volando sobre las cabezas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los lugares de protesta, lo que indica un monitoreo y control de seguridad continuado”.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, unos 725 kilómetros al nordeste de Teherán, las imágenes parecen mostrar enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. También parecía haber protestas en Kerman, 800 kilómetros al sureste de la capital.

Las protestas comenzaron a fines de diciembre por el elevado costo de vida y una hiperinflación que causó una gravísima crisis económica.

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció su apoyo a los manifestantes y dijo en las redes sociales que “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!”

Trump y su equipo de seguridad nacional evalúan una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, incluidas ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

En tanto, desde el gobierno iraní se renovaron amenaza de atacar al ejército estadounidense e Israel. Durante un discurso este domingo, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó:

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado (una alusión a Israel) como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”, añadió.

Los legisladores gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

“El enemigo ha traído terroristas entrenados al país”, dijo Pezeshkian.

Respecto las medidas adoptadas para intentar aliviar la situación económica de la población iraní, detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), Pezeshkian afirmó hoy que “nuestro deber es resolver los problemas y atender las preocupaciones de la gente”.

Pero, además, “también tenemos el deber de evitar que los alborotadores alteren el país. Por lo tanto, pedimos a las familias que no permitan que sus jóvenes se involucren en los disturbios de terroristas y alborotadores”, pidió el presidente iraní.