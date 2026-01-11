Un argentino fue asesinado durante un tiroteo en un bar de Tulum

Se trata de un hombre de 37 años que estaba en un festival de música electrónica en el cenote Vésica.

Hoy 19:00

Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero argentino que vivía hacía unos meses en México, fue asesinado en un tiroteo en un bar de Tulum.

La víctima tenía 37 años y el violento episodio ocurrio en la previa a un festival de música electrónica en el cenote Vésica, en el estado de Quintana Roo.

Según informaron medios locales, los atacantes llegaron en moto y abrieron fuego contra los trabajadores del evento, lo que generó pánico entre los presentes. Testigos reportaron que hubo, al menos, ocho detonaciones de un arma calíbre 9 milímetros.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas, Minucci. De acuerdo a los primeros reportes, dos fueron trasladados de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, mientras que el tercero recibió atención médica en el lugar.

El hombre de 37 años recibió impactos de bala en el cuello, cara, brazos y pecho. Permaneció internado en estado grave y, pese a los esfuerzos del personal médico, murió horas más tarde.

En el mismo ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal residente en Ciudad de México. Ambos están bajo observación médica.

El consulado argentino en México ya fue notificado para iniciar los trámites de repatriación y brindar asistencia a la familia.

“La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño”, manifestaron sus familiares en un comunicado público y difundieron el alias para colaborar: JONA.REGRESO.ARG / CVU: 0000003100041824436446 (titular Jaquelina Estefanía Minucci).

Minucci era de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, y se había mudado a Tulum en noviembre de 2025 para aprovechar el trabajo durante la temporada con la idea de juntar dinero. Tenía pensado regresar a la Argentina en febrero porque iba a ser padre.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron personas detenidas ni dieron detalles del móvil del hecho. Se trata del segundo hecho violento vinculado a eventos turísticos en menos de 48 horas en la región, lo que encendió alertas sobre la seguridad en zonas de alto flujo de visitantes.