Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias

El tradicional programa de verano se desarrollará durante enero y febrero, los viernes, sábados y domingos desde las 19, en el predio ubicado en Alsina y Costanera “Chacho” Lescano.

Hoy 00:10

En un predio colmado por familias, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, habilitó oficialmente la edición de verano 2026 de Santiago es tu Río, que se desarrollará todos los viernes, sábados y domingos de enero y febrero a partir de las 19 horas.

También participaron de la ceremonia el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello; los subsecretarios de Turismo, Nelson Bravo, y de Cultura, Juan Leguizamón, además de múltiples artesanos, emprendedores y representantes de instituciones sociales.

"Estamos muy felices por habilitar nuevamente este programa que se consolida año tras año y que los santiagueños ya sienten como propio, con la adhesión de cada vez más emprendedores, instituciones y deportistas", indicó la jefa comunal.

"Se trata de un espacio pensado para que las personas de todas las edades disfruten de momentos amenos junto a nuestro querido río Dulce, en un lugar especialmente acondicionado, con todas las comodidades y condiciones de seguridad que se necesitan", agregó.

La intendente Fuentes también agradeció el acompañamiento del gobernador, Elías Suárez, y de los organismos provinciales que suman su esfuerzo en favor de los vecinos.

Por su parte, Bravo destacó "la decisión de los gobiernos provincial y municipal de vincular el deporte, la recreación y el uso adecuado del espacio público para el disfrute de los vecinos durante las vacaciones".

En tanto, Dapello expresó su satisfacción "por acompañar una vez más al municipio en esta iniciativa donde el deporte ocupa un lugar fundamental".

Ubicado en Alsina y Costanera "Chacho" Lescano, Santiago es tu Río, este año cuenta con un predio más amplio, con espacios para canchas de fútbol, voley, y cestobol de arena; y de básket 3 x 3; el escenario principal, el patio de comidas, la feria de artesanos y emprendedores y las áreas de juegos infantiles y de realidad virtual; además de los sanitarios, stands de salud y estacionamientos.

En la oportunidad, también se entregaron reconocimientos a deportistas locales que se destacaron durante 2025, recibiendo las distinciones en básquet masculino Adrián Lange, en básquet femenino Lorena Campos, en voley masculino Gastón Ruiz, en voley femenino Sofía Gerez, en handball masculino Gabriel Herrera, en handball femenino Fiorella Dell'Aringa, en rugby Pedro Sopa Delgado, en cesto masculino Santiago Díaz, en cesto femenino Rita Cejas, en hockey masculino Leandro Cárdenas, en hockey femenino Valentina Pérez, en natación Matías Sosa, en boxeo Elio Trosch, en atletismo Mauricio Garzón, en kick boxing Ángel Pinto y en jiu jitsu Miguel Albornoz.