Rodrigo de Paul se hizo un tierno tatuaje a partir de un dibujo que le hizo Tini Stoessel en su piel

El futbolista de la selección argentina y del Inter Miami selló su amor con tinta.

Hoy 19:03

En la previa de un año clave a nivel profesional, en el que deberá defender el título del Mundial con la selección argentina, Rodrigo De Paul compartió en redes sociales imágenes de sus vacaciones junto a su pareja Tini Stoessel. No obstante, lo que acaparó todos los flashes fue el tatuaje de corazones que la cantante le dibujó en su cuerpo y que él decidió plasmar de manera permanente.

Durante sus días libres, el futbolista publicó varias fotos junto a su pareja en una actitud relajada y afectuosa, con abrazos y risas como marco del encuentro. La relación sentimental fue el eje principal de sus publicaciones recientes, en las que mostraron cómo disfrutaron en la playa.

En medio del último posteo realizado por De Paul en su Instagram, el Motorcito mostró cómo Tini Stoessel le dibujó con un marcador rojo tres corazones en el costado de su abdomen. Posteriormente, el futbolista optó por plasmarlos para toda su vida al tatuárselos.

Hace algunos días, fue la propia Tini Stoessel quien se encargó de mostrar cómo disfrutaban del inicio del 2026 en las playas del Caribe junto a Rodrigo De Paul, tras un año durante el cual la artista encabezó ocho shows de su festival Futttura en Tecnópolis.

La cantante, desde su cuenta de Instagram, donde suma 21,6 millones de seguidores, compartió una serie de imágenes y videos que oficializaron su escapada. Una de esas publicaciones incluyeron el mensaje: “!!!!!!!!<333333 con mis personas preferidas”, reveló Tini Stoessel al subir la secuencia en la que se la vio sonriente, de cabello suelto y un estilismo de playa que combinó una falda de encaje negra y un top amarillo escotado, bajo el clima nocturno de la costa.

El carrousel de contenido exhibió detalles de la propiedad costera elegida para alojarse. La artista mostró almuerzos al aire libre, en un entorno privado de palmeras y vegetación junto al mar, con una mesa decorada con flores naturales en frascos de vidrio, vajilla blanca y detalles rústicos, según dejó ver Tini en las instantáneas.

Las postales centrales de la publicación pusieron el foco en la relación con Rodrigo De Paul, algo que también se replicó en los posteos del futbolista en la publicación en la que reveló el tatuaje. En un video breve, ambos aparecieron arrodillados sobre la arena y conversaron animados en el mar, imágenes que hicieron explícita la intimidad del vínculo.

Otra fotografía mostró al futbolista posando sonriendo frente a la cámara, con gorra azul y traje de baño amarillo como única vestimenta, dejando a la vista sus tatuajes en el torso, brazos y espalda. La reacción de los fanáticos y del propio De Paul se manifestó en la misma red social. El futbolista, al comentar la publicación, escribió: “CON VOS TODO ES MÁS LINDOOOOOOO”, reafirmando el vínculo afectivo y la experiencia vivida en este inicio de año en común.

Por su parte, cabe recordar que el jugador prepara su regreso a la actividad en un año que estará marcado por el Mundial 2026, meta principal tanto para su carrera en Inter Miami como para la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Vale recordar que el combinado albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Mientras tanto, el club estadounidense tiene previsto disputar tres partidos en Sudamérica como parte del Champions Tour 2026. El primer encuentro frente a Alianza Lima será el sábado 24 de enero de 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 17:00 (hora del este), seguido de un duelo ante Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín (17:00 ET). Cerrarán la gira ante Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil a las 19:00 (hora del este).