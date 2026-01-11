Amplio operativo antidroga en Ruta 9 terminó con dos detenidos y secuestraron cocaína y dinero

Dos hombres quedaron detenidos oriundos de Termas de Río Hondo y de la Ciudad Capital.

Hoy 19:14

Un operativo de la policía federal, delegación Santiago del Estero, terminó con un duro golpe al narcotráfico. Los efectivos interceptaron una camioneta y una motocicleta de gran cilindrada que circulaban de manera sospechosa por la Ruta Nacional Nº 9, sector San Marco. Durante la inspección, encontraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y vehículos vinculados al traslado de drogas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los dos hombres detenidos fueron identificados: uno es de las Termas de Río Hondo y el otro de la ciudad de Santiago del Estero. Ambos quedaron bajo custodia federal mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Las autoridades secuestraron la camioneta que habría transportado la droga y la motocicleta utilizada como apoyo en la maniobra. Según fuentes policiales, esta modalidad es habitual en el traslado rápido de estupefacientes.

El procedimiento se enmarca en controles y operativos de prevención del delito que la policía federal realiza de manera constante sobre rutas estratégicas. La investigación continúa, con el objetivo de desarticular la red detrás del envío de droga y dinero, y reforzar la seguridad en la región.