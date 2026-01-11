Un video muestra cuerpos frente a una morgue en medio de las protestas en Irán

Una ONG de derechos humanos sostiene que se trataría de víctimas de las manifestaciones.

Hoy 20:28

Un video, cuya localización fue autenticada este domingo por la AFP, muestra decenas de cuerpos amontonados fuera de una morgue en el sur de Teherán, en medio de las masivas protestas que sacuden a Irán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una ONG de defensa de derechos humanos considera que los cuerpos pertenecen a víctimas de la represión de las manifestaciones en Irán.

DECENAS DE CADÁVERES SON APILADOS FUERA DE UNA MORGUE EN MEDIO DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE IRÁN



Decenas de cadáveres se han acumulado en las afueras de una morgue en Teherán, en medio de las protestas de civiles contra el Gobierno de Irán.



Las imágenes que ya circulan… pic.twitter.com/qm6GQ507z7 — BI NOTICIAS (@BI_Noticias) January 11, 2026

Las imágenes, geolocalizadas en la morgue de Kahrizak, en el sur de la capital iraní, muestran los cuerpos envueltos en bolsas negras delante de la morgue de Teherán. A su lado, aparecen iraníes en busca de sus familiares desaparecidos.

El video fue publicado en línea por primera vez el sábado. La morgue es conocida oficialmente bajo el nombre de Centro Médico-Legal de Diagnóstico y Laboratorio de la provincia de Teherán.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, dijo que esas imágenes “muestran a muchas personas muertas en manifestaciones nacionales en Irán”.

La organización Hengaw, también basada en Noruega, afirmó igualmente haber autenticado esas imágenes que muestran “decenas de cuerpos ensangrentados al interior y al exterior de la morgue de Kahrizak”, lo que evidencia un “crimen de una magnitud de una gravedad considerable”.

Defensores de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de utilizar balas reales para reprimir las manifestaciones que comenzaron hace dos semanas, en un contexto de corte de internet desde hace más de 60 horas en el país.

Además, temen que centenares de personas hayan muerto.