Benfica abrió negociaciones por Thiago Almada, relegado en Atlético de Madrid

El campeón del mundo no terminó de afirmarse en el Colchonero y ya es considerado transferible: el gigante portugués inició gestiones para sumarlo.

Hoy 22:17

El futuro de Thiago Almada vuelve a quedar bajo la lupa en el mercado europeo. A apenas meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista ofensivo de la Selección Argentina no logró consolidarse y hoy aparece como prescindible para el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone. En ese escenario, Benfica se movió rápido y abrió negociaciones para quedarse con su pase.

A mitad del 2025, Almada protagonizó uno de los pases más resonantes del mercado al dejar el Olympique de Lyon —en medio de un contexto institucional complejo— para sumarse al equipo de la capital española, un equipo con fuerte presencia argentina y grandes expectativas. Sin embargo, su adaptación no fue la esperada. Si bien tuvo participación y sumó minutos, su rendimiento estuvo lejos de lo que había mostrado en etapas anteriores de su carrera.

Con el correr de los meses, el volante de 24 años perdió terreno en la consideración del Cholo y, en las últimas semanas, desde el club madrileño le comunicaron que no será prioridad de cara a la próxima temporada. La decisión abrió la puerta a una salida inmediata y activó el interés de varios equipos del continente.

Entre ellos apareció con fuerza Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal y habitual protagonista en competiciones europeas. Las Águilas ya iniciaron conversaciones con el Atlético con la intención de avanzar en un préstamo con opción de compra, fórmula que se ajusta a la realidad económica del club lisboeta y al deseo del futbolista de relanzar su carrera con mayor continuidad.

No es la primera vez que el elenco luso posa los ojos en Almada. También a mediados del año pasado, cuando aún pertenecía al ya mencionado Lyon, el club portugués ya había presentado una oferta formal, aunque en aquel entonces el argentino optó por desembarcar en La Liga de España. Hoy, con un panorama distinto y menos espacio en Madrid, la chance de llegar a Portugal aparece como una alternativa, si bien todo parece indicar que la concreción de la operación es muy compleja y poco probable.

Mientras se definen los detalles, el campeón del mundo evalúa su próximo paso con un objetivo claro: volver a sentirse protagonista y sostener su lugar en la Selección Argentina. En ese camino, Benfica asoma como una oportunidad ideal para cambiar de aire y recuperar su mejor versión.