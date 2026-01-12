“Sobrepasaron mi límite”: Trump aseguró que Irán le pidió una reunión tras su amenaza de intervenir militarmente

El presidente de Estados Unidos advirtió que evalúa “opciones muy fuertes” ante la represión del régimen contra manifestantes y no descartó una acción antes de que se concrete un eventual diálogo. “Podríamos tener que actuar antes”, avisó.

Hoy 05:23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que desde el régimen de Irán se comunicaron con su gobierno para buscar una instancia de negociación, luego de sus amenazas de una posible intervención militar en medio de las masivas protestas antigubernamentales en la República Islámica.

“Los líderes de Irán llamaron ayer”, afirmó el republicano ante periodistas a bordo del Air Force One, y agregó que “se está organizando una reunión” porque, según dijo, “quieren negociar”.

Sin embargo, el líder de la Casa Blanca advirtió que una acción podría producirse incluso antes de que ese encuentro se concrete. “Podríamos tener que actuar antes de una reunión”, sostuvo.

Poco antes, al ser consultado sobre esa eventual intervención militar estadounidense tras los reportes de una fuerte represión contra manifestantes opositores, Trump deslizó que Teherán estaría cruzando una línea roja. “Está comenzando, eso parece”, respondió al ser preguntado si Irán había superado un límite.

“Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está evaluando y estamos considerando opciones muy fuertes. Tomaremos una determinación. Irán está empezando a sobrepasar mi límite. Parece que están muriendo personas que no deberían morir”, afirmó.

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 544 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, dijeron activistas este domingo, al tiempo que Teherán advierte que el ejército estadounidense e Israel serán “objetivos legítimos” si EE.UU. usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. Dijo que de las muertes, 496 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta.

Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de la segunda ciudad más grande el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana. Videos publicados en línea supuestamente mostraron más protestas el domingo por la noche hasta el lunes.