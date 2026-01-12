Rutas nacionales: informaron cuáles son los 30 radares que dejaron de funcionar en Chaco

La vecina provincia informó al organismo nacional sobre equipos en desuso y ratificó cuáles siguen en funcionamiento. La medida alcanza a tramos de las rutas 11, 16, 89 y 95.

Hoy 06:19

Según se detalla en la normativa, la decisión se tomó luego de que la Provincia informara oficialmente que varios cinemómetros instalados en corredores nacionales no estaban en funcionamiento, habían sido retirados o vandalizados, o no cumplían con las condiciones técnicas exigidas. Ante esta situación, la ANSV procedió a excluirlos del Registro Nacional de Cinemómetros de Control de Velocidad para evitar sanciones sin respaldo legal.

Número de radares activos

El subsecretario de Seguridad Vial del Chaco, Rafael Acuña, explicó que la baja de estos radares corresponde a equipos que ya estaban en desuso y que habían sido informados por la provincia a la ANSV.

Señaló que el gobierno anterior había proyectado un plan de alrededor de 600 radares, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos legales, tenían homologaciones vencidas o carecían de señalización adecuada, por lo que la Provincia comunicó esa situación al organismo nacional para avanzar en su retiro formal.

Según informa Diario Norte de Chaco, Acuña remarcó que actualmente funcionan 47 radares en 19 puntos de alta siniestralidad de rutas nacionales y provinciales, los cuales —aseguró— cumplen con todos los requerimientos legales, técnicos y de señalización exigidos por la normativa vigente.

Sin embargo, desde la Policía del Chaco informaron que la provincia cuenta con 31 radares homologados y en funcionamiento desde junio de 2025, lo que abrió un contrapunto sobre la cantidad exacta de dispositivos activos, aunque ambas partes coincidieron en que los equipos operativos se encuentran debidamente habilitados y funcionando con normalidad.

Automovilistas sorprendidos por multas previas a la baja

En ese contexto, algunos automovilistas manifestaron sorpresa por haber recibido multas de tránsito antes del cierre de diciembre, particularmente en el caso del radar ubicado en el retorno de Puerto Tirol, en sentido ascendente, que actualmente funciona con normalidad.

Estas situaciones generaron consultas y reclamos sobre la modalidad de pago de las multas, en medio de la difusión de la disposición que confirmó la baja de varios dispositivos en rutas nacionales del Chaco.

Los aparatos desactivados

Entre los dispositivos que perdieron autorización se encuentran radares ubicados sobre la ruta nacional 16, en los kilómetros 10 y 14,3 (Resistencia, sentido ascendente y descendente), 34 (Puerto Bastiani, sentido ascendente y descendente), 55,1 (Makallé, sentido descendente y descendente), 115 (Presidencia de la Plaza, sentido ascendente y descendente), 115,4 (Presidencia de la Plaza, sentido ascendente), 116 (Presidencia de la Plaza, sentido descendente) y 154 (Quitilipi, sentido ascendente y descendente). También fueron dados de baja equipos sobre la ruta nacional 95, en los kilómetros 1075,9 (La Tigra, sentido descendente), 1114,9 (Sáenz Peña, sentido ascendente y descendente) y 1178 (Tres Isletas, sentido ascendente y descendente).

La nómina se completa con radares ubicados en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1019,7 en Colonia Benítez (sentido ascendente y descendente), y en la ruta nacional 89, en los kilómetros 175,9 (Avia Terai, sentido descendente), 190 (Campo Largo, sentido ascendente), 211 (Corzuela, sentido ascendente), 211,4 (Corzuela, sentido ascendente y descendente) y 229,2 (Las Breñas, sentido ascendente y descendente).

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) explicaron que la eliminación de estos equipos del Registro Nacional de Cinemómetros responde a la necesidad de evitar confusiones, irregularidades o sanciones sin respaldo legal, ya que se trataba de radares inexistentes, fuera de servicio o sin condiciones técnicas vigentes.