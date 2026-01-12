Ingresar
Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder del Dakar 2026

El salteño se impuso por segundo día consecutivo en motos y tomó la punta de la general, a falta de cinco días.

Hoy 10:20

Luciano Benavides ganó su tercera etapa en el Rally Dakar 2026 este lunes y es el nuevo líder de la general en motos, a falta de cinco días para el final. El salteño de 30 años venía de imponerse el domingo junto a su hermano Kevin, que se retiró y pasó a la categoría Challenger.

El piloto argentino de la KTM oficial número 77 dominó el octavo tramo, que empezó y terminó en Wadi ad-Dawasir, con 483 kilómetros de velocidad cronometrada y 238 de enlace. Le saca apenas 10 segundos a su compañero australiano Daniel Sanders, el último vencedor.

La segunda victoria en fila y la punta de la carrera le llegó a Benavides en un momento crítico de la competencia, porque entre martes y miércoles se desarrollará la última etapa 'maratón', con otra noche en carpas comunes, en pleno desierto, y sin asistencia externa.

Por su parte, en la división Rally2 de las motos, el neuquino Juan Santiago Rostan (#40) arribó 29° este lunes y cayó al 26° de la general, mientras que 42° fue el riocuartense Leonardo Cola (#37), que se mantuvo en el 37° lugar.

En la última actualización de este texto -9.45 de la Argentina- todavía sigue la etapa 8 para todos los representantes nacionales en el resto de las categorías.

