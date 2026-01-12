Impactante choque ferroviario en el interior santiagueño: una locomotora embistió a un auto con tres ocupantes

El accidente ocurrió en un paso a nivel de la localidad de Ardiles, departamento Banda. Una mujer resultó con lesiones de consideración y se aguardaba la intervención de personal de salud y Criminalística.

Hoy 15:44

Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este martes en la localidad de Ardiles, departamento Banda, cuando una formación ferroviaria colisionó contra un automóvil que quedó detenido sobre las vías.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo poco antes de las 10, en el Paso Nivel Norte, a la altura del kilómetro 1052. Por causas que son materia de investigación, una locomotora con 61 vagones, que circulaba de sur a norte, embistió a un Chevrolet Prisma de color azul oscuro, impactándolo en uno de sus laterales y arrastrándolo varios metros.

De acuerdo con lo manifestado por el maquinista, Eduardo Cisneros (41), domiciliado en la ciudad de La Banda, al advertir la presencia del vehículo sobre las vías intentó frenar la formación, aunque no logró evitar la colisión debido a la proximidad del rodado.

En el automóvil viajaban tres personas: el conductor Walter Jiménez (39), junto a un hombre de 76 años y una mujer de 46, ambos de apellido González y con domicilio en la provincia de Tucumán. La mujer fue quien sufrió las lesiones más graves, con fuertes golpes internos en la zona abdominal, por lo que se aguardaba asistencia médica para su evaluación y eventual traslado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Los Quiroga, mientras se esperaba la llegada de personal de salud para asistir a los ocupantes del vehículo y de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. El hecho quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas del accidente.