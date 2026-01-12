El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari tras más de un año detenido

La excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal en el marco de la liberación de presos políticos luego de la caída de Nicolás Maduro, mientras persiste la incertidumbre por otros argentinos aún detenidos.

Hoy 19:37

En medio de las noticias que llegan desde Venezuela por la liberación de presos políticos, este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas. Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Guiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen.