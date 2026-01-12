Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 31º
X
Mundo

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari tras más de un año detenido

La excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal en el marco de la liberación de presos políticos luego de la caída de Nicolás Maduro, mientras persiste la incertidumbre por otros argentinos aún detenidos.

Hoy 19:37

En medio de las noticias que llegan desde Venezuela por la liberación de presos políticos, este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas. Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Guiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo
  2. 2. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  3. 3. Un camión de basura perdió el control y terminó impactando contra la tapia de una casa en Av. Aguirre
  4. 4. Más de un kilo y medio de cocaína y $3,5 millones en efectivo incautados en el operativo sobre Ruta 9
  5. 5. El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT