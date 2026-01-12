Martes 13: qué no hacer en el día de la mala suerte, según los santiagueños

Recorrimos el centro de la ciudad y Plaza Mayor para conocer qué creen los vecinos sobre el martes 13, una fecha cargada de supersticiones que atraviesa generaciones.

El martes 13 volvió a ocupar un lugar especial en el calendario y en las conversaciones cotidianas. Para algunos es sinónimo de mala suerte; para otros, todo lo contrario. Con ese disparador, el equipo de Diario Panorama recorrió el centro santiagueño y Plaza Mayor para preguntarle a la gente una consigna simple: ¿qué no se debe hacer un martes 13?

Las respuestas fueron tan diversas como curiosas. Muchos coincidieron en que no es un día para tomar decisiones importantes, como firmar contratos, iniciar un negocio o mudarse. Otros aseguraron que prefieren no viajar o evitar cualquier actividad riesgosa, apelando a viejas creencias transmitidas de generación en generación.

En los comercios del centro y los alrededores de Plaza Mayor, algunos comerciantes señalaron que el martes 13 “se siente distinto”, ya sea por comentarios de los clientes o por pequeñas cábalas personales que todavía se mantienen vigentes.

¿Mala suerte o buena fortuna?

Sin embargo, no todas las opiniones apuntaron al lado negativo. Varios santiagueños aseguraron que el martes 13 les trae suerte. Algunos contaron que en esa fecha ganaron la tómbola, otros recordaron visitas inesperadas que estaban esperando desde hace tiempo, y también hubo quienes relataron haber recibido buenas noticias en días marcados por la superstición.

“Para mí es un día de suerte”, comentó una vecina, mientras que otro entrevistado aseguró que cada martes 13 juega a la lotería “porque siempre pasa algo bueno”.

Martes 13

El origen de la creencia

La fama del martes 13 tiene raíces antiguas. En la tradición hispana y latinoamericana, el número 13 está asociado históricamente a la mala fortuna, mientras que el martes se vincula al dios romano Marte, símbolo de la guerra y el conflicto. De allí surge la popular frase: “En martes 13, no te cases ni te embarques”.

Entre las acciones que, según la creencia popular, no deberían realizarse ese día, se repiten:

-Casarse o comprometerse

-Viajar o embarcarse

-Iniciar proyectos importantes

-Mudarse

-Firmar documentos relevantes

Entre creencias, risas y anécdotas

Más allá de creer o no, el martes 13 sigue siendo un tema que genera charla, humor y recuerdos personales. Algunos lo respetan con cautela, otros lo desafían y hay quienes lo esperan con optimismo.

Lo cierto es que, entre supersticiones y experiencias personales, el martes 13 continúa ocupando un lugar especial en la cultura popular santiagueña, demostrando que la suerte muchas veces depende de cómo se la mire.