Qué dijo Nico Occhiato sobre los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

El conductor enfrentó las versiones de una fuerte pelea con su novia.

Hoy 23:27

En las últimas horas, comenzaron a circular videos en las redes sociales que mostraban una supuesta discusión entre Nico Occhiato y Flor Jazmín durante una fiesta en un boliche.

Según especularon sus seguidores, al parecer todo sucedió por una escena de celos que le habría hecho la bailarina al conductor.

“Jajajaj ¿qué dicen? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió en su cuenta de X en respuesta a un posteo de Paparazzi.

De esta forma, dejó en claro que más allá de lo que pudo haber pasado en el boliche, la pareja sigue mejor que nunca.

Flor Jazmín Peña mandó al frente a las famosas que habrían intentado seducir a Nico Occhiato en un evento

En diciembre se hizo la foto de revista Gente de los personajes del año y hubo polémica: Flor Jazmín Peña se molestó con Laurita Fernández y Julieta Poggio porque habrían querido seducir a Nico Occhiato en el evento. Ahora, más de un mes después, la bailarina contó la verdad detrás de su actitud de aquella noche.

Durante un móvil con Intrusos (América) desde Mar del Plata, la panelista de Luzu TV dijo sobre ese episodio: “La verdad es que soy muy temperamental, soy muy expresiva y muy calentona, lo cual no está bueno. Yo tengo que trabajar en mi impulsividad y expresividad, pero no lo puedo evitar”.

“Imaginate ahí, en la tapa, hay muchas fotos, cámaras, entonces, tal vez, había una revoleada de ojos de mi parte”, se sinceró.

Luego, el cronista le preguntó si estaba “atenta” o “perseguida por algo”. La respuesta de Flor fue contundente: “No, cero. Con Nico estamos bárbaro”.

“Soy celosa como cualquier persona, pero normal, no nivel tóxico. Juli Poggio me mandó un audio y me dijo ‘yo lo saludé’. Yo le dije ‘pero sos bol..., mirá si me vas a explicar que lo saludaste ¿Sos loca? Pero, ¿cómo no se van a saludar?’”, sumó sobre la charla que tuvo con la ex Gran Hermano.

Peña no quiso seguir dando detalles de la polémica: “No voy a abrir algo que no amerita y que no hay que darle importancia. Yo soy sumamente expresiva y muy pasional. Lo que pasa cuando uno es calentón es que te calentás, después bajás y decís ‘che, es una pelotu...’”.

“Pudo haber sido algo más provocativo que algo real de algo. No tiene importancia. Ya me olvidé”, concluyó.