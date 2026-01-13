Luciano Benavides perdió la punta en motos y cayó al tercer puesto tras una etapa para el olvido en el Dakar

El piloto argentino quedó relegado en la novena jornada del Rally Dakar y ahora mira desde atrás a Daniel Sanders y Ricky Brabec en la clasificación general.

Hoy 11:23

Luciano Benavides (Red Bull KTM) sufrió una novena etapa muy complicada en el Rally Dakar y perdió el liderazgo de la general en la categoría motos, cayendo hasta la tercera posición tras ceder casi doce minutos respecto de los líderes. El salteño no pudo sostener el ritmo en una jornada marcada por la navegación y ahora quedó detrás de Daniel Sanders y Ricky Brabec en la pelea por el título.

El ganador del parcial fue el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), quien completó los 418 kilómetros cronometrados en un tiempo de 3h45m42s. Schareina le sacó 4m35s a Sanders y 4m50s al sudafricano Michael Docherty, mientras que Brabec terminó cuarto. Benavides, en cambio, perdió 11m50s en relación al vencedor de la etapa.

Con estos resultados, Sanders recuperó la punta de la general y ahora lidera con 6m24s de ventaja sobre Brabec y 7m05s sobre Benavides. Schareina se acomodó cuarto, a 15m28s, mientras que el chileno Ignacio Cornejo marcha sexto, a más de una hora. Es, hasta ahora, la diferencia más amplia entre los primeros desde el inicio del rally.

La etapa, que comenzó en Wadi ad Dawasir y finalizó en el campamento refugio, fue clave por los errores de navegación. Schareina acertó el cañón correcto en un punto complejo del recorrido, mientras que varios de sus rivales, entre ellos Benavides, se despistaron y perdieron tiempo valioso.

El propio argentino reconoció el error: “Me equivoqué en un punto difícil del recorrido, igual que Sanders y Brabec. Cuando llegó el último pudimos corregir el rumbo, pero ya había perdido nueve minutos”, explicó. A pesar del golpe, se mostró confiado: “Después fue supervivencia en el polvo con otros pilotos, pero mañana irá bien. Tengo un pequeño corte en el neumático trasero, pero nada grave”.

La segunda mitad de la etapa maratón se correrá este miércoles, con un recorrido de 371 kilómetros de especial (más 47 de enlace) entre el campamento refugio y Bisha, donde Benavides buscará recuperar terreno en la general.