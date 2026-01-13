Conmoción en Tucumán por el hallazgo de un cadáver con signos de extrema violencia

La víctima, de 50 años, tenía la mano derecha amputada y graves heridas en la cabeza.

Hoy 12:58

Dos pescadores protagonizaron un macabro hallazgo al encontrar el cuerpo de un hombre asesinado y mutilado en un campo de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán. A la víctima le faltaba su mano derecha y las autoridades lograron identificarlo horas más tarde.

El episodio se conoció cerca de las 23, cuando uno de los hombres se presentó en la Comisaría de Aguilares para denunciar que había encontrado el cuerpo de un hombre. Lo hallaron por un camino vecinal del paraje Guasa Rincón.

La víctima fue identificada como Javier Ariel Sarmiento, de 50 años. De acuerdo a lo que se pudo saber, el hombre no había regresado a su casa desde las 19 y estaba siendo buscado por su familia.

Al lugar arribó personal policial y constataron que el cuerpo se encontraba boca abajo, con graves heridas visibles en el cráneo y en la nuca. Además, le amputaron la mano derecha. Las autoridades presumen que se utilizó un arma filosa para el crimen, porque el corte era “limpio”.

La principal línea de investigación apunta a que el hombre habría sido atacado por la espalda y refuerza la idea de un homicidio de extrema violencia sin intenciones de robo, ya que no le faltaba ninguna pertenencia.

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, quienes confirmaron que realizaran rastrillajes en el lugar del crimen para encontrar elementos de valor para la causa y avanzar con la investigación.

El fiscal Juan José Ibáñez ordenó la activación del protocolo correspondiente y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones para realizar las pericias en la escena.

Hasta el momento, los responsables del homicidio no fueron identificados.