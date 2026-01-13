Trump respaldó las protestas en Irán y llamó a los manifestantes a tomar el control del poder

El presidente de Estados Unidos instó a “seguir protestando” y anunció la cancelación de las conversaciones con el gobierno iraní.

Hoy 13:20

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. Cancelé todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, dijo Trump en su red Truth Social.

“La ayuda está en camino”, agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o ‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’.

Trump, que amenazó con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes que impondría un arancel del 25 % a toda nación que “haga negocios” con Irán, en un nuevo giro en la campaña de presión económica a Teherán.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había asegurado que el estadounidense no descarta acciones militares en Irán.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión de las protestas y llamó a “dejar de matar a manifestantes pacíficos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones “rápidamente” en respuesta al “aterrador” número de muertos en las protestas.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el Ejecutivo “dialogó” con los manifestantes en los primeros días del movimiento y que sólo ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”.