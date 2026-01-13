Gustavo Costas y el palito para River: “Parecía que nos querían sacar todo el plantel”

El DT de Racing hizo un balance muy positivo de la pretemporada, destacó el crecimiento del grupo y se refirió con ironía a los rumores de mercado que vinculaban a varios jugadores con el Millonario.

Gustavo Costas cerró la pretemporada de Racing con sensaciones muy positivas y una certeza que lo entusiasma de cara a lo que viene: la Academia atraviesa un momento distinto. En diálogo con TyC Sports, el entrenador valoró el trabajo realizado, elogió el compromiso del plantel y dejó una frase que resume el cambio de escenario: “Antes era difícil que los jugadores quisieran venir. Hoy llamás y quieren venir todos”.

El DT no dudó en poner en valor lo hecho durante las últimas semanas. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada. Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”, aseguró. Para Costas, la clave estuvo en la intensidad y la mentalidad del grupo: “Se trabajó muy bien, el grupo sigue creciendo y los chicos dieron todo. Entrenaron al cien por ciento en todas las prácticas y eso nos dejó muy conformes”.

En ese contexto, celebró también la llegada de los refuerzos que pidió para completar el plantel. “Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, remarcó, conforme con un armado que busca sostener la competitividad en una temporada exigente.

Consultado por los rumores de mercado y las versiones que hablaban de posibles salidas importantes, Costas se mostró calmo y hasta dejó una chicana. “A mí no me dijeron nada, pero viste cómo es esto: aparecen cosas por todos lados. Parecía que River nos quería sacar todo el plantel”, lanzó entre risas. Lejos de incomodarse, interpretó ese interés como una señal positiva: “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”.

En ese sentido, destacó el nivel de varios futbolistas del plantel: “Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento”, explicó, y agregó: “Como Sosa, como García Basso… todo es parte de un proceso”.

El cierre volvió a poner el foco en el presente del club. Un Racing que hoy seduce, potencia futbolistas y que, según su entrenador, dejó atrás una etapa en la que convencer costaba mucho más. “Eso habla del momento que vive Racing”, resumió Costas.