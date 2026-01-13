Karting santiagueño: quedó conformado el calendario oficial de la temporada 2026

La temporada 2026 combinará fechas diurnas y nocturnas, consolidando una propuesta deportiva atractiva.

La Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE) informa oficialmente la conformación del calendario de competencias para la temporada 2026 del karting santiagueño, que contará con ocho fechas puntuables a desarrollarse íntegramente en el Kartódromo Francisco de Aguirre.

La temporada 2026 combinará fechas diurnas y nocturnas, consolidando una propuesta deportiva atractiva tanto para pilotos como para el público, y reafirmando el crecimiento sostenido de la actividad en la provincia.

El calendario aprobado es el siguiente:

1ª fecha: 6 y 7 de marzo – Nocturna

2ª fecha: 17 y 18 de abril – Nocturna

3ª fecha: 16 y 17 de mayo

4ª fecha: 13 y 14 de junio

5ª fecha: 1 y 2 de agosto

6ª fecha: 5 y 6 de septiembre

7ª fecha: 2 y 3 de octubre – Nocturna

8ª fecha: 7 y 8 de noviembre – Nocturna

Desde la comisión directiva de APSE se destacó el trabajo de planificación anticipada, que permite a los equipos, pilotos y sponsors organizar con previsibilidad su participación a lo largo del año. Asimismo, se remarcó la importancia de las fechas nocturnas, que se han consolidado como uno de los principales atractivos del campeonato por su convocatoria y marco de público.

“La conformación de este calendario es el resultado del consenso entre dirigentes, pilotos y organizadores, con el objetivo de seguir fortaleciendo al karting santiagueño como una de las principales disciplinas del automovilismo provincial”, señalaron desde la organización.

La temporada 2026 promete un año de intensa actividad, con espectáculos de alto nivel deportivo, participación de pilotos locales y regionales, y un kartódromo que continúa posicionándose como escenario de referencia en el norte argentino.

Para mayor información, reglamentos y novedades, los interesados podrán seguir los canales oficiales de la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero.