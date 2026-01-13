Ingresar
Fuentes destacó el avance de la pavimentación de 19 cuadras en el barrio Juan Felipe Ibarra

Los vecinos estuvieron presentes y conversaron con la intendente Norma Fuentes.

Hoy 21:02
ingeniera norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó el barrio Juan Felipe Ibarra para supervisar el avance de la obra de pavimentación que se está llevando a cabo en la zona, que abarca 19 cuadras de nuevo hormigón simple.

En diálogo con loa vecinos, la jefa comunal destacó el progreso en materia de servicios y urbanización que está experimentado el sector. En tanto, los residentes reconocieron la mejora de la infraestructura y de la calidad de vida generada por los trabajos del municipio.

El nuevo hormigón brindará mayor agilidad y seguridad a la circulación vehicular y optimizará el escurrimiento del agua de lluvia, siendo uno de los ejes principales del plan urbano ambiental impulsado por la Ing. Fuentes.

En el barrio Juan Felipe Ibarra, las tareas incluyen las calles Homero Manzi entre Oncativo y Juan B. Justo; Francisco Ramírez entre Oncativo y Juan B. Justo; Vera Cruz entre Oncativo y Juan B. Justo; Makeprang entre Homero Manzi y Añatuya; Molinari entre Arequito y Homero Manzi; Maximiliano Castro entre Homero Manzi y Los Caminantes; Juan B. Justo entre Arequito y Vera Cruz y Los Caminantes entre Castro y Oncativo.

