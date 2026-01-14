Tucumán: lo asaltaron, entregó todo pero lo mataron igual

Joaquín Rodrigo Ibarra (21) estaba llegando a su casa en Alderetes cuando fue sorprendido por motochorros. Aunque no se resistió, uno de los ladrones le pegó un tiro. Detuvieron a dos menores.

Hoy 11:39

Un chico de 21 años fue asesinado de un tiro en la cabeza en Tucumán, cuando dos motochorros lo sorprendieron al llegar a su casa. A pesar de no ofrecer resistencia, le gatillaron a quemarropa antes de huir.

El crimen tuvo lugar el lunes por la madrugada en el barrio Julio Abraham, ubicado en la localidad de Alderetes, en las afueras de la capital provincial. Cerca de las 2.30, Joaquín Rodrigo Ibarra llegaba a su domicilio cuando dos motochorros lo abordaron. Iban a bordo de una moto negra de cilindrada 110, según precisa La Gaceta.

Cuando intentaba abrir la puerta de su casa, los ladrones lo asaltaron. En el video de la cámara de seguridad se ver cómo Joaquín no ofrece ningún tipo de resistencia al robo. Suelta inmediatamente una bolsa de tela que tenía, donde apenas llevaba algo de ropa.

El acompañante de la moto, que estaba armado, agarró la bolsa y amagó con volver a subirse a la moto. Sin embargo, algo hizo que retroceda y se dirija a la víctima nuevamente. Ahi lo golpea con la pistola y le dispara en la cabeza.

"Le efectuó un disparo en la cabeza, se subió nuevamente a la moto y ambos huyeron de inmediato de la escena del crimen”, narró el jefe de la comisaría de Alderetes, Juan Gómez, a La Gaceta.

Joaquín se desplomó y fue atendido por vecinos que llegaron tras oír el disparo. Fue llevado al Hospital Padilla en auto y lo internaron de urgencia, pero cerca de las 5 de la mañana confirmaron su muerte.

El caso está siendo investigado por la fiscal María del Carmen Reuter, de la UFI de Homicidios de feria. Tras el fallecimiento, la policía comenzó a buscar a los acusados en base a las cámaras de seguridad. Allí identificaron a dos adolescentes, de 16 y 17 años, que serían responsables del crimen.

Ya estaban siendo investigados por formar parte de una banda que se dedicaba a robos similares. El auxiliar de fiscal Miguel Esteban Fernández los acusó de ser presuntos autores del delito de homicidio agravado criminis causa

La defensora oficial de los dos adolescentes denunció que los menores fueron amenazados y golpeados por la policía durante el operativo de detención. El juez de Niñez que entiende la causa dictó que permanezcan en un instituto de Menores durante los próximos cuatro meses.