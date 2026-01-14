Luciano Benavides remontó y pelea por el Rally Dakar 2026 en motos, a tres etapas del final

El salteño de KTM quedó 2° a menos de un minuto del líder Brabec (Honda), tras el final de una extenuante doble jornada maratón. Así les fue a los 17 argentinos que siguen en carrera.

Hoy 11:53

Luciano Benavides sigue como gran candidato a pelear por el triunfo en el Rally Dakar 2026 en motos, a tres días del final. Tras una durísima etapa maratón, con otra noche en el desierto y sin asistencia, está 2° a 56 segundos de la punta, ahora en manos del estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El salteño de 30 años (#77), a bordo de la mejor de las KTM oficiales hasta el momento tras un fuertísimo golpe del australiano Daniel Sanders, finalizó 3° este miércoles en el complicado tramo que unió el campamento refugio con la ciudad de Bisha, en Arabia Saudita. Luego de ser líder al comienzo de la semana, volvió a ponerse muy cerca del '1'.

“Esta etapa es una locura, con muchos altibajos. Hoy no se me hizo fácil, sufrí mucho las dunas y empujé lo más que pude. Me quedé enterrado y perdí cinco minutos, fue un momento desesperante. Pero estoy contento de estar acá, seguimos en la pelea y hay que hacerlo hasta el final. Cuanto más difícil, más lindo”, expresó.

También en dos ruedas, dentro de la división Rally 2, se mantienen rumbo a la meta el neuquino Juan Santiago Rostan (#40), quien arribó 21° y trepó al 23° de la sumatoria, y el riocuartense Leonardo Cola (#37), 37° de la jornada, escaló al P31.

Ya en autos, las chances nacionales dentro de Challenger quedaron atadas a un milagro tras la rotura en el radiador del Taurus que les hizo perder más de una hora el martes a Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), últimos ganadores y campeones del mundo.

Tras la asistencia del español Oscar Ral (#317) y su copiloto cordobés Fernando Acosta, compañeros del Vertical Motorsport que sacrificaron su carrera, el matrimonio de General Cabrera fue 4° y mantiene ese lugar en la general, pero a 1h03m24 del líder español Pau Navarro.

Por delante de ellos está tercero el chileno Lucas del Río (#338), navegado por el mendocino Bruno Jacomy, a 57m48 del puntero tras ser 8° de la etapa. Y cierra el top-5 la neerlandesa Puck Klaassen (#302), navegada por Augusto Sanz (+1h07m30), que hoy terminó en el P7.

Al 6° lugar (+1h26m52) cayó David Zille, pampeano de Colonia 25 de Mayo, acompañado por el cordobés Sebastián Cesana en el #305, tras un miércoles complicado en el que arribó 14°. Y el salteño Kevin Benavides, junto al sanjuanino Lisandro Sisterna (#347), terminó 3° del día y escaló hasta el top-10, en su año debut sobre cuatro ruedas.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi subieron al 6° general (+3h04m16) tras ser terceros con el Can-Am oficial (#406), mientras que el lobense Manuel Andújar -bicampeón en quads- y Andrés Frini arribaron 10° y están octavos con el #405, a 3h27m09. del norteamericano Brock Heger (Polaris).

Para el global de los autos, dominado por la divisional Ultimate, el que manda es el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), perseguido por el sudafricano Henk Lategan (Toyota, a 12m) y el español Nani Roma (Ford, a 12m50), en una lucha de marcas que promete ser ajustada y apasionante hasta el final, el sábado en Yanbu. El español Carlos Sainz, también del óvalo, se perdió en la navegación y cayó al P6, ya casi sin chances de triunfo.

Y en las categorías especiales, Benjamín Pascual (#1000) estuvo lejos en la jornada (fue 6°) pero se mantuvo en el último escalón del podio del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica china Segway, a 17 puntos del camión híbrido Man del experimentado trío español Juvanteny-Criado-Rivas.

Por último, Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez (#706), está 54° entre los autos históricos con su Toyota Land Cruiser, aunque es el mejor de los tres vehículos que compiten en la subdivisión H4 del Dakar Classic.

La etapa 11 se largará este jueves desde la 1 de la mañana (hora argentina). Empezará en Bisha y concluirá en Al-Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad y 537 en enlace.