Salvaje atacó a su madre: le fracturó un brazo y la amenazó con un cuchillo por drogas

Luis César Ávila, alias “Pitin”, se presentó en el domicilio de su madre y comenzó a insultarla y exigirle dinero para drogas.

Un grave episodio de violencia familiar se registró en Las Termas de Río Hondo, donde un hombre fue aprehendido tras agredir a su madre, a quien amenazó de muerte con un cuchillo luego de exigirle dinero para consumir estupefacientes.

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero, alrededor de las 19, en una vivienda del pasaje Fray Mamerto Esquiú N° 217, del barrio San Martín, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50.

De acuerdo con la denuncia, el acusado, Luis César Ávila, alias “Pitin”, se presentó en el domicilio de su madre y comenzó a insultarla y exigirle dinero para drogas. Ante la negativa, extrajo un cuchillo, la amenazó de muerte y luego la empujó violentamente, provocando su caída.

La mujer fue trasladada al CIS Termas, donde fue asistida por un médico traumatólogo, quien diagnosticó fractura de antebrazo izquierdo. La víctima indicó además que no era la primera vez que sufría agresiones por parte de su hijo.

Intervino el fiscal Emanuel Sabater, quien ordenó la aprehensión del acusado.

La detención se concretó el martes 13 de enero, cerca de las 20, luego de que la propia damnificada alertara a la Policía sobre la presencia del sujeto en la vivienda. Con autorización, el personal policial ingresó al domicilio y procedió a su aprehensión, quedando a disposición de la Justicia.