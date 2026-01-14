Rosalía fue vista de la mano con la modelo francesa Loli Bahía y crecen los rumores de romance

La cantante española paseó por París junto a la joven de 23 años. Las imágenes se viralizaron y reavivaron las versiones de un vínculo sentimental.

Hoy 18:00

Rosalía volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se difundieran imágenes en las que se la ve caminando de la mano con la modelo francesa Loli Bahía por las calles de París. Las fotos no tardaron en viralizarse en redes sociales y despertaron fuertes rumores de un posible romance entre la artista española y la joven promesa de la moda internacional.

En las últimas semanas, los fanáticos más atentos ya venían siguiendo distintas señales que apuntaban a una relación cada vez más cercana: viajes compartidos, coincidencias en eventos exclusivos y encuentros privados en distintas ciudades de Europa y en Madrid. Sin embargo, la reciente aparición pública en la capital francesa terminó de encender las especulaciones.

Quienes lograron verlas juntas aseguran que Rosalía y Loli Bahía se mostraron relajadas, cómplices y muy cercanas, compartiendo gestos de afecto que no pasaron desapercibidos. Incluso, ambas habrían despedido el 2025 en Río de Janeiro, donde circularon videos en los festejos de Año Nuevo en los que se las observa tomadas de la mano. Ahora, las nuevas postales en París refuerzan la idea de que la cantante atraviesa un nuevo capítulo sentimental.

Quién es Loli Bahía, la joven modelo que vinculan con Rosalía

Loli Bahía tiene 23 años y es considerada una de las modelos francesas con mayor proyección internacional. Nacida en Lyon, es hija de padre español y madre argelina, y actualmente reside en París, donde trabaja con la prestigiosa agencia Modern Paris.

Su debut en las grandes pasarelas se produjo en 2020 junto a Louis Vuitton, y desde entonces construyó una carrera ascendente que la llevó a trabajar para firmas de primer nivel como Chanel, Prada, Dior, Saint Laurent y Celine. En 2023 dio un paso hacia el mundo del cine al participar en la película “Jeanne du Barry”, protagonizada por Johnny Depp, y en 2024 fue portada de Vogue Italia.

Pero su perfil no se limita solo al modelaje. Loli Bahía también mantiene un fuerte vínculo con la música, una pasión que comparte con Rosalía. Estudió en el Conservatorio de Lyon, tiene formación en jazz y toca instrumentos como el trombón y la batería, un punto en común que, según versiones cercanas, habría fortalecido el lazo entre ambas.