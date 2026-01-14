Desarrollo Social destacó la participación de numerosos artesanos en la feria de Santiago es Tu Río

Más de 70 artesanos y emprendedores locales formaron parte en el inicio con propuestas variadas, que incluyeron accesorios, plantas, sahumerios, tejidos y muchas otras producciones creativas.

Hoy 19:35

El director de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital, Fernando Zelaya, destacó la amplia participación de artesanos y emprendedores en el espacio destinado a la feria del programa Santiago es Tu Río, que se realiza todos los fines de semana de enero y febrero.

“El pasado fin de semana, durante la inauguración de la edición de verano 2026 la feria recibió la visita de una gran cantidad de vecinos, que recorrieron con entusiasmo e interés los diferentes puestos ubicados en el predio de Alsina y Costanera Chacho Lescano”, indicó.

El funcionario detalló que más de 70 artesanos y emprendedores locales formaron parte en el inicio con propuestas variadas, que incluyeron accesorios, plantas, sahumerios, tejidos y muchas otras producciones creativas. También indicó que a lo largo de los fines de semana se implementa un sistema de rotación para incorporar nuevos artesanos y dar más oportunidades a cerca de 300 participantes, además de generar una mayor oferta para el público.

Remarcó que el espacio gastronómico se transformó en otro de los sectores favoritos del público, con panificados regionales, comidas sin TACC y food trucks que ofrecieron alimentos frescos como jugos, licuados y helados artesanales, entre otras propuestas para todos los gustos.

“Se registró un importante nivel de ventas que, en muchos casos, superó las expectativas de los expositores. Así, la feria se consolida como un espacio de encuentro, impulso del trabajo local y disfrute para toda la familia”, sostuvo Zelaya.