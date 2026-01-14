La línea de colectivos 120 cubrirá los barrios Néstor Kirchner, Islas Malvinas, Villa del Carmen y Sixto Palavecino

A partir del próximo lunes 19 de enero, habrá mayor cobertura en el servicio de transporte público de pasajeros.
Por pedido de los vecinos de los barrios Néstor Kirchner, Islas Malvinas, Villa del Carmen y Sixto Palavecino; la Dirección de Tránsito y Transporte de la Capital determinó la ampliación del recorrido de la línea de colectivos 120, ramal A.
Ante el crecimiento urbanístico y demográfico experimentado en dichos sectores habitacionales, la repartición municipal resolvió ofrecer a partir del próximo lunes 19 de enero, mayor cobertura en el servicio de transporte público de pasajeros.
De esta manera, en el recorrido de ida, las unidades circularán en el barrio Islas Malvinas por las calles Gómez Alberto Edmundo, Puerto Darwin, Independencia Prolongación, Virgen de Guadalupe, Víctor Alcorta, Fray Mariano Pérez, José Frías y Araujo, José Díaz Gallo, 404, Pedro Carol, Buenos Aires, Francisco Viano, Pueyrredón, Buenos Aires, Alsina, Roca, Rivadavia, Belgrano, Sáenz Peña, Libertad, Circunvalación, Colectora y Lavalle.
En tanto, en el camino de vuelta, los colectivos pasarán en el barrio Sixto Palavecino por las calles Lavalle, Quimilí, David Waisman, Dpto. Mitre, Lavalle, Dpto. Guasayán, San Marcos, Dpto. Banda, David Waisman, Dpto. Silipica y San Marcos.
En el barrio Néstor Kirchner, circularán por Dpto. Figueroa, Árraga y Río Hondo.
En el barrio Villa del Carmen, pasarán por Dpto. Choya, Dpto. Banda, Libertad, Moreno, Alsina, Belgrano, Jujuy, Gorriti, Olaechea, Alsina, Urquiza, Independencia, Solís, Antonio Taboada, Pedro Carol, 404, José Díaz Gallo, José Frías y Araujo, Fray Mariano Pérez, Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe, Independencia Prolongación, Puerto Darwin, Gómez Alberto Edmundo (Colectora) e Isla Soledad.