Santiago es tu Río promete gran actividad en arena durante este fin de semana

El día sábado se contará con la visita especial de Los Tatú, el equipo de rugby inclusivo, reforzando el perfil participativo y comunitario de la propuesta.

Hoy 00:04

La propuesta de verano Santiago es tu Río, organizado por la Municipalidad de la Capital, continúa este fin de semana con una nutrida agenda deportiva en la Costanera Luis Lescano, consolidándose como un espacio de encuentro para familias, jóvenes y deportistas de todas las edades.

Entre las actividades destacadas se desarrollarán jornadas de tenis de mesa y Beach Newcom, que se suman a una variada programación que incluye beach fútbol infantil, fútbol femenino, beach vóley, cesto beach y beach handball en categorías juvenil e infantil.

Además, el día sábado se contará con la visita especial de Los Tatú, el equipo de rugby inclusivo, reforzando el perfil participativo y comunitario de la propuesta. El domingo, en tanto, continuará la fecha del torneo de Beach Newcom, con la participación de equipos que animan cada jornada en el predio.

Las actividades se desarrollarán desde las 19 horas, con acceso libre y gratuito, en un entorno pensado para la recreación y la vida saludable, reafirmando el objetivo de poner en valor el espacio público y fortalecer el vínculo de la comunidad con el río durante la temporada de verano.