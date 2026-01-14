Ingresar
Por trabajos de Aguas de Santiago se cortará el tránsito en calle Pellegrini desde el lunes

El corte se mantendrá durante el tiempo que se extiendan los trabajos de reparación.

Hoy 19:34

Aguas de Santiago realizará la reparación de una tapa del conducto de desagüe cloacal que se levantó en calle Pellegrini entre Absalón Rojas y Belgrano, para evitar dificultades durante el paso de vehículos. 

Por este motivo, desde el próximo lunes 19 se realizará un corte de tránsito en calle Pellegrini entre Plata y Belgrano, para facilitar el despliegue de los operarios y las maquinarias. 

El corte se mantendrá durante el tiempo que se extiendan los trabajos de reparación, que también incluirán la restauración del pavimento que se deberá demoler para concretar el arreglo.

