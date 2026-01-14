Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor

Video. El accidente, que provocó importantes daños materiales, ocurrió alrededor de las 19 horas de este miércoles.

Hoy 20:19

Un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo importantes daños materiales, al verse dos vehículos pesados involucrados en el mismo.

En el cruce de Ruta 51, importante vía de comunicación por su vínculo con Ruta Nacional 34, y el acceso a la Avenida Daniel Prados, fue el lugar donde se produjo el siniestro.

Personal policial y de bomberos concurrieron al lugar, quienes como primera medida procedieron al corte y desvío del tránsito.

Hasta el momento no se informó de heridos.

Personal de Comisaría 12 trabajó en el lugar por jurisdicción.