Tragedia en Tucumán: investigan si un niño murió atragantado con una uva

La víctima tenía 2 años. Desde la fiscalía se ordenó que se realice una autopsia al cuerpo del menor y que se secuestre el registro de las cámaras de seguridad del jardín en el cual funciona una colonia de vacaciones.

Hoy 09:29

La Justicia tucumana investiga por estas horas la muerte de un niño de 2 años ocurrida cuando el menor pasaba el día en la colonia de vacaciones que funciona en un jardín maternal de la localidad de Yerba Buena. La principal hipótesis de la pesquisa apunta a que la víctima se habría atragantado al comer una uva.

El hecho ocurrió este martes por la mañana en una institución ubicada en la calle Berutti al 800 llamada “Tucusitos”. Según los medios locales, de las primeras tareas investigativas se desprendió que alrededor de las 10.15 el niño comía uvas y fue entonces que se habría atragantado.

Al ver lo que pasaba las autoridades del lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, como no respondía, fue trasladado de urgencia al centro de salud municipal Ramón Carrillo, donde los médicos confirmaron su muerte.

La directora del centro de salud, Flavia Mole, indicó al medio local LV12 Web: “Falleció por atragantamiento con una uva, entró en paro y pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos murió”. Agregó que el menor “nunca salió del paro, ni con cardio desfibrilador”.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, a cargo de María del Carmen Reuter, quien ordenó que se practique la autopsia al cuerpo del niño. Tanto los funcionarios judiciales como un equipo de psicólogos se acercaron al jardín maternal donde ocurrió la tragedia para asistir a los presentes y peritar el lugar en búsqueda de pruebas.

Desde la Fiscalía señalaron que se secuestró documentación a fin de confirmar contaba con la habilitación correspondiente, como así también el registro de cámaras de seguridad para observar cómo se habría dado el hecho que provocó el fallecimiento del niño, indicó el medio local La Gaceta.