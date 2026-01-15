Luciano Benavides recuperó la punta del Dakar 2026 en una cerrada definición de las motos

El salteño de KTM quedó 23 segundos por delante de Bravec (Honda), a falta de dos etapas. Promesa de final apasionante en Arabia Saudita en la categoría más exigente de todas.

Hoy 10:19

Luciano Benavides recuperó este jueves la punta del Rally Dakar 2026 en motos, luego de ser 4° en la etapa 11 que unió Bisha con Al Henakiyah. Después de casi 45 horas en carrera, el piloto oficial de la KTM número 77 se impone por solo 23 segundos sobre la Honda del estadounidense Ricky Brabec, a dos días del final.

El norteamericano venía mejor que el argentino a lo largo del especial, pero decidió bajar el ritmo sobre el final y especular con una mejor posición de largada para el viernes, cuando la carrera regresará a Yanbu, en un terreno repleto de piedras.

"No se define mañana, está muy apretado", afirmó el salteño de 30 años, la máxima esperanza de KTM tras la caída del miércoles que diezmó físicamente al australiano Daniel Sanders, el último campeón y su principal referente. Y fue categórico: "No importa qué hagan (las Honda), les voy a ganar".

También en dos ruedas, dentro de la división Rally 2, se mantienen en carrera el neuquino Juan Santiago Rostan (#40), quien arribó 26° y trepó al 22° de la sumatoria, y el riocuartense Leonardo Cola (#37), 40° de la jornada, se mantuvo en el P31.

En paralelo, entre los autos, los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini ganaron el día de Challenger con el Taurus T3 Max #300 y recuperaron terreno tras el retraso del martes, que les hizo perder más de una hora y las chances de repetir el triunfo del 2025.

El matrimonio cordobés de General Cabrera quedó tercero en la general, a 44m04 del líder español Pau Navarro y detrás del sudafricano Yasir Seaidan. 4° está el chileno Lucas del Río (#338), navegado por el mendocino Bruno Jacomy, a 45m49, tras el P7 diario.

Cierra el top-5 global la neerlandesa Puck Klaassen (#302), navegada por el lujanense Augusto Sanz (+1h03). Sexto a 1h30m39 está el pampeano David Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana en el #305. Y el salteño Kevin Benavides -dos veces vencedor en motos-, junto al sanjuanino Lisandro Sisterna (#347), terminó 4° este jueves y sigue 10°, en su debut sobre cuatro ruedas.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi mantuvieron el 6° general (+3h05m07) tras ser segundos con el Can-Am oficial (#406), mientras que el lobense Manuel Andújar -bicampeón en quads- y Andrés Frini arribaron 7° y están octavos con el #405, a 3h31m38 del norteamericano Brock Heger (Polaris).

En la divisional Ultimate, la más potente, sigue al frente el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), seguido del español Nani Roma (Ford, a 8m40). Completa el podio parcial su compañero Sebastién Loeb, la leyenda del rally, a 18m37, tras un golpe con roturas considerables para el sudafricano Henk Lategan (Toyota), que iba 2°.

Y en las categorías especiales, Benjamín Pascual (#1000) estuvo lejos en la jornada (fue 7°, último) pero se mantuvo en el último escalón del podio del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica china Segway, ahora a 22 puntos del camión híbrido Man del experimentado trío español Juvanteny-Criado-Rivas.

Por último, Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez (#706), está 34° entre los autos históricos con su Toyota Land Cruiser, aunque es el mejor de los tres vehículos que compiten en la subdivisión H4 del Dakar Classic.

La etapa 12 se largará este viernes desde la 1 de la mañana (hora argentina). Empezará en Al Henakiyah y terminará en Yanbu, donde todo empezó, tras 311km de especial y 409km en enlace. Luego, para el sábado, quedará la definición con apenas 105km cronometrados.