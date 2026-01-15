Zaira Nara opinó sobre la decisión de Maxi López de dejar sola a Daniela Christiansson en Suiza y fue letal

La modelo se metió en la polémica de su excuñado y decidió darle un consejo.

Maxi López fue papá el 31 de diciembre, y recibió fuertes cuestionamientos por volver a sus compromisos en la Argentina, mientras que su mujer Daniela Christiansson se quedó con sus hijos en Suiza.

En medio de la ola de críticas, Zaira Nara no se quedó callada, y le dio un consejo al ex de su hermana que no pasó desapercibido.

“Le diría que acompañe mucho a su mujer en el posparto”, comentó la modelo de forma picante durante una sección del streaming Quiero Vale Cuatro (GDO), donde le da consejos a los famosos.

En ese sentido, explicó su postura y aseguró: “Por más que sea una mujer que te diga ‘andá, anda a laburar, que yo puedo sola’, hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos, y hay veces que necesitamos esa presencia”.

Cabe destacar que las críticas al exfutbolista aumentaron cuando contó en una entrevista que pidió adelantar el parto de Lando para cumplir con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Maxi López respondió a las críticas y explicó por qué pidió adelantar el parto de su hijo: “Se entendió mal”

Maxi López salió a responder las críticas que recibió después de contar públicamente que pidió adelantar el parto de su hijo Lando. En diálogo con Lape Club Social (América), aclaró que no lo hizo para volver antes a la Argentina sino por una decisión de los médicos que priorizaron la salud del bebé y de su esposa, Daniela Christiansson.

“La verdad que Dani tenía una fecha de parto, 19, 20 de diciembre, decidimos esperar porque ella quería un parto natural. Esperamos hasta el día 27 y 28, que estaba pasada una semana, y el doctor decidió implementar una cesárea”, relató el exesposo de Wanda Nara.

Sobre este punto, explicó que los médicos de la clínica de Ginebra descartaron el parto natural por el peso que ya registraba su bebé.“El gordo estaba pesando 4 kilos 400, fue por un tema de salud; yo esto no lo conté”, dijo. E insistió:“Esperamos más de nueve meses, no hubo ninguna presión”.

Por último, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe)recordó que en sus años de matrimonio con Wanda, vivió situaciones similares: “Me ha pasado también con Wanda que me tenía que ir. Se entendió mal. Imaginate que desde el primero al último (de sus hijos) a mí me tocó acompañar siempre”.