La explicación que dio la empresa Edenor tras el apagón que afectó a 800.000 usuarios

La distribuidora explicó que el incidente se produjo a las 14:45 en el nivel de 220 kV. Aseguraron que en la primera hora se restableció el servicio al 90% de los clientes.

La empresa Edenor brindó detalles oficiales sobre las causas del corte de energía que dejó sin luz a gran parte del AMBA en la tarde de este jueves. La compañía informó que "aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV", lo que provocó un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes.

La contingencia fue de tal magnitud que "comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor", afectando principalmente al corredor norte y oeste de su área de concesión.

El operativo de restitución del servicio

* Tras detectarse el incidente, se activaron de inmediato los protocolos operativos de reposición. Según el reporte de la distribuidora, la normalización fue rápida:

* A los 30 minutos: "Más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado".

* A los 60 minutos: "Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".