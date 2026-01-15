Ingresar
Concretaron trabajos de desmalezamientos en el sur de la Capital

Operarios de Servicios Urbanos realizaron los trabajos.

Hoy 21:30

La Dirección de Servicios Urbanos concretó tareas de corte de malezas a lo largo de la calle Independencia Prolongación y en el ingreso al barrio Virgen de Guadalupe, en la zona sur de la ciudad.

Una cuadrilla de empleados se encargó del desmalezamiento con la utilización de motoguadañas, mientras que otros operarios se ocuparon de retirar los restos de la vegetación y otros residuos.

Similares operativos se desarrollaron en el barrio La Católica desde el sur hacia el norte, reforzando los trabajos de higiene urbana y de mantenimiento de la vía pública.

