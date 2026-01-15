Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"

Un hombre y sus hijos reclaman una deuda de más de 11 millones de pesos.

Un hombre y sus hijos reclaman más de 11 millones de pesos a un sujeto que aprovechó su cercanía familiar para obtener fondos y luego insolventarse mediante maniobras legales.

Lo que comenzó como una relación de confianza y una aparente oportunidad financiera ha terminado en una grave denuncia penal. Jorge Aragón, un vecino de 60 años, radicó una denuncia en la Comisaría 19 de Herrera contra Héctor Daniel Roldán, a quien acusa de haber orquestado una estafa que damnificó a toda su familia por una suma superior a los 11,5 millones de pesos.

Abuso de confianza y falsas promesas

Según fuentes vinculadas al caso, el engaño se facilitó debido al estrecho vínculo de amistad personal que Roldán mantenía con Yanina Aragón, hija del denunciante. Aprovechando este lazo de afecto y presentándose como un supuesto inversionista, el acusado convenció a la familia de entregarle importantes sumas de dinero desde marzo del año pasado, bajo la promesa de devolver el capital con un 50% de interés.

Confiando en la palabra de quien consideraban un allegado, los Aragón realizaron múltiples transferencias y entregas en efectivo —incluyendo 6 millones de pesos aportados solo por Yanina— sin exigir la firma de documentos legales en un principio. Sin embargo, ante los primeros incumplimientos, el acusado se negó sistemáticamente a regularizar la situación mediante escritos.

Maniobras para evitar el pago

La denuncia tomó un giro más oscuro al señalar que Roldán no solo se niega a devolver el dinero, sino que habría iniciado una estrategia para proteger su patrimonio. El denunciante indicó que el acusado nombró como abogado al Dr. Román Nassif, con quien presuntamente habría ideado una maniobra para despojarse de sus bienes. El objetivo de este movimiento sería declararse insolvente y así evitar cualquier embargo o ejecución judicial por la deuda contraída.

Intervención Judicial

La causa se encuentra actualmente en la Unidad Fiscal de Añatuya, bajo la dirección de la Dra. María Emilia Ganem. La policía ya ha remitido las actuaciones a la Comisaría 42 de Colonia Dora, mientras la familia Aragón aporta como prueba las capturas de pantalla de las transferencias bancarias realizadas, con la esperanza de recuperar los ahorros de toda una vida.