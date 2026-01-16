El abrazo que conmovió a todos: un policía contuvo al padre de una nena abusada y el video se volvió viral

La grabación muestra el momento en que un efectivo sostiene y consuela a un joven que acababa de denunciar el abuso de su hija de 3 años. Las imágenes recorrieron las redes y generaron una ola de mensajes de apoyo, bronca y solidaridad.

Un video de pocos segundos, grabado en la puerta de un hospital de Arrecifes, se convirtió en las últimas horas en uno de los registros más conmovedores que circulan en redes sociales. Las imágenes muestran a un policía abrazando con fuerza a Cristian López, un joven padre de 21 años que acababa de denunciar que su hija de 3 años había sido abusada.

La escena es cruda y profundamente humana: Cristian llora desconsolado, mientras el efectivo lo rodea con los brazos e intenta transmitirle contención. El gesto, silencioso y potente, fue suficiente para que el video se viralizara rápidamente y despertara una ola de reacciones en todo el país.

“En ese momento respiré”, contó Cristian en diálogo con TN. Creía que el acusado estaba siendo trasladado a una unidad penal. “Pero ahora no estoy respirando, porque me enteré de que no hay orden de detención y que él está internado en un hospital común”, agregó, todavía atravesado por el shock.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en la casa de la abuela de la nena. La madre había salido a trabajar y la pequeña quedó al cuidado de ella. En la vivienda también se encontraba un joven de 18 años, conocido de la familia desde hacía años.

Una situación anormal en la habitación de la nena alertó a la abuela. Al ingresar, se encontró con una escena devastadora. El sospechoso escapó del lugar, pero horas más tarde fue hallado por su hermana mientras intentaba quitarse la vida. La policía logró asistirlo y trasladarlo al hospital local.

Fue en ese contexto, en medio de la tensión, el dolor y la indignación de familiares y vecinos, que se produjo el abrazo que quedó registrado en video. Un instante mínimo, captado por un celular, que terminó reflejando el drama de un padre, la empatía de un policía y una historia que conmovió a miles de personas en las redes.