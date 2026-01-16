Alerta vial en Ruta 92: un camión derramó toneladas de maíz y el tránsito es peligroso

El incidente ocurrió en el tramo entre la Cruz del Monasterio y el puente del río. Bomberos trabajan en el lugar para limpiar la calzada, que se encuentra sumamente resbaladiza.

Hoy 00:16

Una situación de alto riesgo para los automovilistas se registra desde hace instantes sobre la Ruta Provincial 92. Un camión que transportaba cereales sufrió la pérdida de gran parte de su carga, dejando una extensa alfombra de granos de maíz sobre la cinta asfáltica.

El derrame se extiende en un punto estratégico y muy transitado: desde el sector de la Cruz del Monasterio hasta el puente del Río. Según las primeras informaciones, la cantidad de grano disperso es tal que la calzada ha quedado totalmente cubierta, transformando el asfalto en una superficie inestable que podría provocar despistes o choques en cadena.

Ante la gravedad de la situación, los Bomberos Voluntarios se desplazaron de urgencia hacia la zona para iniciar las tareas de barrido y limpieza mecánica. El objetivo es despejar la ruta lo antes posible para normalizar el flujo vehicular.

Las autoridades policiales solicitan a los conductores que circulen por el área reducir drásticamente la velocidad antes de llegar al tramo afectado; mantener una distancia de seguridad mayor a la habitual entre vehículos, evitar frenadas bruscas, ya que el maíz actúa como "rodamiento" bajo los neumáticos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.