HBO avanza en una nueva serie del universo Juego de Tronos con Arya Stark como posible protagonista

La cadena desarrolla una secuela aún en fase inicial, mientras George R.R. Martin aborda la expansión de Westeros, las diferencias con el final televisivo y su distanciamiento creativo con La Casa del Dragón.

Hoy 07:08

HBO está trabajando en una secuela de Juego de Tronos que, aunque se encuentra en una etapa muy preliminar, podría centrarse en Arya Stark, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. La información surge de una extensa entrevista publicada por The Hollywood Reporter con George R.R. Martin, donde el autor reflexiona sobre el futuro del universo televisivo, el largo atraso de The Winds of Winter y sus tensiones con distintas producciones derivadas.

Martin reiteró su postura de no continuar la historia televisiva original debido a que su cierre no coincide con el que tiene proyectado para sus libros. “El final del libro será significativamente diferente”, afirmó, agregando que “algunos personajes que están vivos en mi libro estarán muertos en la serie y viceversa”. Aun así, había considerado que Jon Snow era el personaje más viable para una continuación, dado que su exilio al norte del Muro permitía aislar su relato del resto de Poniente.

El proyecto, inicialmente impulsado por Kit Harington, imaginaba a un Jon Snow quebrado emocionalmente y distante del heroísmo. Según relató Martin, Harington proponía que Jon “tirara su espada Longclaw, expulsara a Fantasma y viviera una existencia aislada, construyendo cabañas y quemándolas”. HBO descartó la idea por su tono excesivamente pesimista.

La iniciativa resurgió con el ingreso del guionista Quoc Dang Tran, y una de las alternativas que se evalúan es trasladar la trama a Essos e incorporar a Arya Stark, interpretada por Maisie Williams, cuyo destino quedó abierto en el final de la serie. Sin embargo, el desarrollo se mantiene en una etapa “muy temprana”: no hay actores vinculados y la señal reconoce que “la vara de la producción está muy alta”.

Más allá de la posible secuela, la entrevista con Martin revela un punto clave en el presente del universo Westeros: su ruptura creativa con Ryan Condal, showrunner de La Casa del Dragón. “Es pésimo. Básicamente dejó de escucharme”, aseguró. El desencuentro fue tal que Martin publicó en su blog un mensaje directo: “Esta ya no es mi historia”.

El panorama expuesto marca un momento de transición y tensiones creativas en torno al futuro de Westeros, mientras HBO define el camino de su próximo proyecto en el universo que marcó a millones de espectadores.